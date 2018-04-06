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الوطن

العدوي: الروتين ومستحقات الشركات الأجنبية عوائق أمام الترويج السياحي

منذ 32 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
العدوي: الروتين ومستحقات الشركات الأجنبية عوائق أمام الترويج السياحي

راندا العدوى

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، إن الفترة الراهنة تعد الأهم في مسار عودة الحراك السياحي إلى المقصد المصري بمنحنى تصاعدي واصفة هيئة التنشيط بـ "بوابة مصر" السياحية للعالم وعليها عبء الترويج واستعادة ثقة منظمي الرحلات بالخارج بالشراكة مع القطاع الخاص.

أوضحت الخبيرة السياحية في تصريحات صحفية أن طريق خلاص القطاع من أزماته الواقعة تحطيم البيروقراطية والروتين واللاوائح العقيمة المقيدة للإبداع الترويجي بالإضافة إلى غلق ملف مستحقات منظمي ووكلاء الرحلات بالخارج، مشيرةً إلى أنهما الملفات الأصعب أمام الجهة الإدارية ممثلة في "هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة".

وأكدت أن المؤشرات الواقعة عبر رؤيتنا للساحة الدولية تلوح بتدفق الأسواق السياحية على المقصد المصري، خاصةً التقليدية بالإضافة لبعض دول شرق أسيا وفي إطار ذلك أنصح بالتوجه نحو الاهتمام بملفات التدريب وتطوير القطاع الفندقي وخلق مظلة إلكترونية تضم محترفي السوشيال ميديا وخبراء التسويق الإلكتروني استعدادًا للموسم السياحي المقبل.

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