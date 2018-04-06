تسجيل الدخول

الوطن

عاجل| شهيدان و150 مصابا حصيلة مواجهات الفلسطينيين مع جيش الاحتلال

منذ 43 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
عاجل| شهيدان و150 مصابا حصيلة مواجهات الفلسطينيين مع جيش الاحتلال

صورة أرشيفية

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، باستشهاد فلسطينيين، وسقوط 150 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، نقل عنها الموقع الإلكتروني لقناة "سكاي نيوز"، فقد قتل الشاب أحمد نزار محارب، البالغ من العمر 29 عاما، من جراء إصابته بالرصاص في "الرأس شرق خان يونس"، على الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل المواطن أسامة خميس قديح (38 عاما) شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشعل الشبان الفلسطينيون العشرات من إطارات السيارات على مقربة من الحدود، في محاولة لتشويش الرؤية على مئات القناصة الإسرائيليين المنتشرين على حدود القطاع منذ أكثر من أسبوع.

أخبار متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا تسلل من قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا تسلل من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيل يرفض نداءات لإجراء تحقيق مستقل في مواجهات قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيل يرفض نداءات لإجراء تحقيق مستقل في مواجهات قطاع غزة
تقرأ في عدد "الوطن" غدا.. مصر تتحرك لوقف التصعيد في قطاع غزة

تقرأ في عدد "الوطن" غدا.. مصر تتحرك لوقف التصعيد في قطاع غزة
مصر تتحرك لوقف التصعيد فى قطاع غزة

مصر تتحرك لوقف التصعيد فى قطاع غزة

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

روايات مسلسلة يمكن أن يقرأها الشباب بخلاف "ما وراء الطبيعة"

روايات مسلسلة يمكن أن يقرأها الشباب بخلاف "ما وراء الطبيعة"

الأمن العام يضبط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

الأمن العام يضبط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

النائب حسين أبو جاد يهنئ تواضروس بمناسبة عيد القيامة

النائب حسين أبو جاد يهنئ تواضروس بمناسبة عيد القيامة

مصرع 5 وإصابة 6 إثر انقلاب أتوبيس على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق"

مصرع 5 وإصابة 6 إثر انقلاب أتوبيس على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق"

الجامع الأزهر يعرض جهود تطوير الخطاب الديني بمعرض الإسكندرية للكتاب

الجامع الأزهر يعرض جهود تطوير الخطاب الديني بمعرض الإسكندرية للكتاب

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل