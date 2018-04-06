عاجل| شهيدان و150 مصابا حصيلة مواجهات الفلسطينيين مع جيش الاحتلال

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، باستشهاد فلسطينيين، وسقوط 150 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، نقل عنها الموقع الإلكتروني لقناة "سكاي نيوز"، فقد قتل الشاب أحمد نزار محارب، البالغ من العمر 29 عاما، من جراء إصابته بالرصاص في "الرأس شرق خان يونس"، على الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل المواطن أسامة خميس قديح (38 عاما) شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشعل الشبان الفلسطينيون العشرات من إطارات السيارات على مقربة من الحدود، في محاولة لتشويش الرؤية على مئات القناصة الإسرائيليين المنتشرين على حدود القطاع منذ أكثر من أسبوع.