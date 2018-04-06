الجامع الأزهر يعرض جهود تطوير الخطاب الديني بمعرض الإسكندرية للكتاب

عرض القائمون على الركن الخاص بالجامع الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب، جهود الأروقة العلمية للأزهر في مجال تطوير الخطاب الديني ومكافحة التطرف، من خلال إتاحة الفرصة المجانية أمام طلاب العلم من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات لتلقي العلم الشرعي وفق المنهج الأزهري المستنير.

وشرح القائمون على الركن للزوار ما شهدته الأروقة من تطوير شامل وانتشار في العديد من المحافظات، بناًء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من أجل استعادة دور الأزهر المرجعي، وريادته الحضارية، وتقوية التواصل العلمي والفكري والثقافي والدعوي والاجتماعي مع كل فئات المجتمع.

وتنوعت كذلك مجالات وأنشطة الأروقة لتشمل رواق القرآن الكريم وعلومه ورواق العلوم الشرعية، ورواق الدعوة، ورواق المتون العلمية، ورواق اللغة العربية للناطقين بغيرها، ورواق الخطوط العربية، ورواق الفكر والثقافة، ورواق المكتبة، ورواق اللغات الأجنبية، ورواق التدريب، ورواق التنمية البشرية، ورواق التواصل الاجتماعي، ورواق البحوث والنشر والتحقيق.

كما عرض الركن فيلمًا عن أعمال ترميم الجامع الأزهر التي تم افتتاحها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر، إضافة إلى ذلك يعرض الركن العديد من الإصدارات الصادرة عن الجامع الأزهر، ومنها "شبهات حول صحيح البخاري والرد عليها" و"الفهم المستنير لأحاديث يحتج بها أهل العنف والتكفير" و"هكذا علم الأزهر الأمة".

ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻟﻠمرة ﺍلأولى، ﺑﺠﻨﺎﺡٍ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍلإسكندرية ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃَﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ مسئولية ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.