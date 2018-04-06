تسجيل الدخول

الوطن

إيطاليا تنفي تعليق مهمتها العسكرية في النيجر

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
إيطاليا تنفي تعليق مهمتها العسكرية في النيجر

صورة أرشيفية

نفت وزارة الدفاع الإيطالية، الأنباء التي ترددت حول تعليق المهمة العسكرية في النيجر، مشيرة إلى أنها ستحافظ على القوام العددي المقرر لها.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم، "فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تعليق البعثة في النيجر، فإننا نكرر ما أعلنته مؤخرًا رئاسة الأركان بأن البرنامج المخطط للبعثة والذي يتضمن الشروع في أنشطة الاستطلاع والاتصال والإعداد لتجهيز القاعدة الإيطالية في النيجر قد بدأ، بالاتفاق مع السلطات النيجرية".

وشدد البيان على أنه "لا توجد بالتالي فرضية لسحب الأفراد العسكريين الإيطاليين، وأن المهمة سوف تتطور بالاتفاق الكامل مع السلطات في النيجر"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ونقلت صحف محلية عن مصادر في العاصمة النيجرية نيامي القول إن الرئيس النيجري مامادو إيسوفو طلب من السلطات الإيطالية تأجيل إرسال قوات إلى بلاده لما قد تثيره من توتر داخلي.

وختم بيان وزارة الدفاع بالإشارة إلى أن "الحد الأقصى للحجم العددي للبعثة سيكون ضمن ما قرره البرلمان، قبل شهرين".

أخبار متعلقة

إيطاليا ترسل 470 جنديا إلى النيجر لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا

إيطاليا ترسل 470 جنديا إلى النيجر لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا
إيطاليا تستعد لإرسال قوات إلى النيجر للتمركز قرب حدود ليبيا الجنوبية

إيطاليا تستعد لإرسال قوات إلى النيجر للتمركز قرب حدود ليبيا الجنوبية
مقتل 5 مدنيين في هجوم لـ"بوكو حرام" في النيجر

مقتل 5 مدنيين في هجوم لـ"بوكو حرام" في النيجر
وزير خارجية إيطاليا يفتتح سفارة بلاده في النيجر

وزير خارجية إيطاليا يفتتح سفارة بلاده في النيجر

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

تكريم طلاب متحدي الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى بجامعة المنيا

تكريم طلاب متحدي الإعاقة الفائزين بالمراكز الأولى بجامعة المنيا

"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

"تعليم مطروح": استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

ضبط عاطل بحيازته 10 آلاف قرص مخدر في مدينة نصر

ضبط عاطل بحيازته 10 آلاف قرص مخدر في مدينة نصر

بالفيديو| صور وفيديوهات جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

بالفيديو| صور وفيديوهات جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل