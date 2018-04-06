إيطاليا تنفي تعليق مهمتها العسكرية في النيجر

نفت وزارة الدفاع الإيطالية، الأنباء التي ترددت حول تعليق المهمة العسكرية في النيجر، مشيرة إلى أنها ستحافظ على القوام العددي المقرر لها.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم، "فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تعليق البعثة في النيجر، فإننا نكرر ما أعلنته مؤخرًا رئاسة الأركان بأن البرنامج المخطط للبعثة والذي يتضمن الشروع في أنشطة الاستطلاع والاتصال والإعداد لتجهيز القاعدة الإيطالية في النيجر قد بدأ، بالاتفاق مع السلطات النيجرية".

وشدد البيان على أنه "لا توجد بالتالي فرضية لسحب الأفراد العسكريين الإيطاليين، وأن المهمة سوف تتطور بالاتفاق الكامل مع السلطات في النيجر"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ونقلت صحف محلية عن مصادر في العاصمة النيجرية نيامي القول إن الرئيس النيجري مامادو إيسوفو طلب من السلطات الإيطالية تأجيل إرسال قوات إلى بلاده لما قد تثيره من توتر داخلي.

وختم بيان وزارة الدفاع بالإشارة إلى أن "الحد الأقصى للحجم العددي للبعثة سيكون ضمن ما قرره البرلمان، قبل شهرين".