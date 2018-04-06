رئيس السكة الحديد يكافئ خفير مزلقان ليقظته ومنعه وقوع حادث

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، أن جرار زراعي اقتحم شريط السكة من مكان غير معد للعبور وتعطل على السكة ما بين بنها وسبك الضحاك على خط بنها منوف.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن خفير مزلقان ميت الوسطى على خط بنها منوف تمكن من استخدام كبسولات الطوارئ ووضعها على السكة قبل اصطدام القطار به وتم رفعه بعيدا عن الخطوط وتأمين مسير السكة وتم استئناف القطار رحلته.

وعلى الفور قرر رئيس الهيئة صرف مكافأة لخفير المنفذ ويدعى عبدالفتاح فارس ليقظته أثناء العمل واستخدام كبسولات الطوارئ لإيقاف القطارات قبل الاصطدام بالجرار.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.