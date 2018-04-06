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الوطن

منير فخري عبد النور: لا أدعم أحدًا لمنصب سكرتير عام "الوفد"

منذ 21 دقيقة
كتب: الوطن
منير فخري عبد النور: لا أدعم أحدًا لمنصب سكرتير عام "الوفد"

منير فخري عبد النور

نفى منير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق، والقيادي الوفدي، ما نشر أمس في جريدة "الوطن" على لسان مصادر وفدية، عن أنه ومحمود أباظة رئيس الحزب الأسبق يدعمان الدكتور هاني سري الدين لتولي منصب سكرتير عام الحزب.

وأضاف عبد النور لـ"الوطن"، اليوم، أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، مؤكدا أن "رأيي أن الأصح هو ترك الفرصة لرئيس الحزب الجديد المستشار بهاء أبو شقة لترتيب الأوضاع أولاً".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب "الوفد"، والمشكلة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة، برئاسة الحزب لمدة 4 سنوات قادمة، خلفاً للدكتور السيد البدوي، وذلك بعد انتهاء الانتخابات وأعمال الفرز التي استمرت طوال يوم الجمعة الماضى.

 

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