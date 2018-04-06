انتشال الجثة الأولى من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه منذ دقائق قليلة، انتشلت قوات الحماية المدنية جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة مصطفى كامل، وهي جثة لشخص يدعى عمرو عبد العزيز البلتاجي ، مواليد عام 1982، وجرى نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة .

وأشار سلطان إلى أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الآن، بتواجد جميع الجهات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن .

يذكر أنه انهار عقار كائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار، ويسكنه أسرتان.