تسجيل الدخول

الوطن

ابنة الجاسوس الروسي تشكر المستشفى في أول تعليق لها بعد حادث التسمم

منذ 20 دقيقة
كتب: الوطن
ابنة الجاسوس الروسي تشكر المستشفى في أول تعليق لها بعد حادث التسمم

يوليا ابنة الجاسوس الروسي

قالت يوليا سكريبال، التي تعرضت مع والدها الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، للتسميم في بريطانيا الشهر الماضي، إنها تشعر بتحسن يومي.

ذكرت "سكاي نيوز" الإخبارية، أن يوليا لم تلق مزيدا من الضوء على محاولة الاغتيال، وذلك في أول تعليق علني لها، أمس، منذ وقوع الحادث في 4 مارس المنصرم

وتم العثور على يوليا وسيرجي سكريبال (66 عاما)، فاقدي الوعي على مقعد في مدينة سالزبري جنوبي إنجلترا.

وقال بريطانيا إنهما تعرضا للتسميم بغاز أعصاب من النوع المستخدم في الأغراض العسكرية، في أول استخدام معروف لهذا الغاز السام على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتهم بريطانيا روسيا بالشروع في القتل وهو ما تنفيه موسكو. وكان للحادث تداعيات كبيرة تجلت في تبادل روسيا ودول غربية طرد دبلوماسيين.

وترك الهجوم سكريبال وابنته في حالة حرجة، وكان الأطباء يخشون في بادئ الأمر من أنه حتى إذا بقيا على قيد الحياة فقد يعانيان من تلف دائم في الدماغ.

بيد أنه في الوقت الذي يرقد فيه والدها في حالة حرجة، لكن بدون مزيد من التدهور في العناية المركزة، فقد تحسنت صحة يوليا على نحو سريع.

وأصدرت يوليا، أمس، بيانات عن طريق الشرطة البريطانية لتشكر طاقم المستشفى والأشخاص الذين أتوا لمساعدتها "عندما كنت أنا وأبي عاجزين".

ويعني تعافيها أنها يمكن أن تساعد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في تحقيقها، غير أنها لم تخض في تفاصيل ما حدث في تصريحاتها المقتضبة.

أخبار متعلقة
لافروف: لندن تبحث بهذيان عن تأكيدات لاتهاماتها في "قضية سكريبال"

لافروف: لندن تبحث بهذيان عن تأكيدات لاتهاماتها في "قضية سكريبال"
عاجل| صحة الجاسوس الروسي السابق سكريبال "تتحسن بشكل سريع"

عاجل| صحة الجاسوس الروسي السابق سكريبال "تتحسن بشكل سريع"
نفوق الحيوانات الأليفة لعائلة سكريبال

نفوق الحيوانات الأليفة لعائلة سكريبال
مندوب بريطانيا أمام مجلس الأمن: نتعامل مع تسميم سكريبال وفقا للقانون

مندوب بريطانيا أمام مجلس الأمن: نتعامل مع تسميم سكريبال وفقا للقانون
روسيا تسلم مشرعين فرنسيين قائمة تساؤلات حول قضية سكريبال

روسيا تسلم مشرعين فرنسيين قائمة تساؤلات حول قضية سكريبال
ابنة سكريبال تؤكد في اتصال منسوب إليها أن صحتها تتحسّن

ابنة سكريبال تؤكد في اتصال منسوب إليها أن صحتها تتحسّن
سفير روسيا في لندن: لا مشاكل لدى موسكو حال قرر سكريبال وابنته العودة

سفير روسيا في لندن: لا مشاكل لدى موسكو حال قرر سكريبال وابنته العودة
محطات تلفزيونية روسية تبث مكالمة هاتفية يحتمل أنها لابنة "سكريبال"

محطات تلفزيونية روسية تبث مكالمة هاتفية يحتمل أنها لابنة "سكريبال"
يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي السابق: "قوتي تزداد يوميا"

يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي السابق: "قوتي تزداد يوميا"
تسجيل هاتفي يكشف عن حالة "سكريبال الصحية" قبل مقتله

تسجيل هاتفي يكشف عن حالة "سكريبال الصحية" قبل مقتله

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

مصطفى بكري: محمد صلاح بدأ حياته بـ500 جنيه في نادي طنطا

مصطفى بكري: محمد صلاح بدأ حياته بـ500 جنيه في نادي طنطا

7 شهداء و 1070 إصابة في جمعة "الكاوتشوك"

7 شهداء و 1070 إصابة في جمعة "الكاوتشوك"

"صحة البحر الأحمر" تنشر نصائح تناول الأسماك المملحة في شم النسيم

"صحة البحر الأحمر" تنشر نصائح تناول الأسماك المملحة في شم النسيم

"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة.. غدا

"الدستورية" تنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة.. غدا

نظر دعوى بطلان مادتين من قانون "المالك والمستأجر".. غدًا

نظر دعوى بطلان مادتين من قانون "المالك والمستأجر".. غدًا

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل