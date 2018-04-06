7 شهداء و 1070 إصابة في جمعة "الكاوتشوك"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 7 فيما بلغ عدد المصابين 1070 في إحصائية غير نهائية.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، بأن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية منها 551 مصابا في الرعاية والنقاط الطبية و442 مصابا في مستشفيات الوزارة و77 في المستشفيات الأهلية ومن الإصابات 12 سيدة و48 طفلا.

ووصفت 25 إصابة بالخطيرة، و239 بالمتوسطة و156 بالطفيفة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطى وهما صدقي فرج أبوعطيوي (45 عاما) من سكان النصيرات وابراهيم العر (20 عاما) ، كما واستشهد الشاب محمد سعيد موسى الحاج صالح 33 عاما سكان رفح بعد اصابته في الصدر والبطن، شرق رفح اضافة الى استشهاد الطفل حسين ماضي ( 16 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة بعد أن ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.وكان الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي أصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد اسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جرى تشييعه ظهر الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود اكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج.

وأدى اطلاق قنابل الغاز الى اصابة خمسة واربعين فلسطينيا بحالات اغماء وتشنج في رفح وحدها.

وشهدت الحدود في جمعة الكوشوك مشاركة عشرات الالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوى.