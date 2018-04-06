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الوطن

اعتقال شخص في إطار التحقيقات باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
اعتقال شخص في إطار التحقيقات باغتيال السفير الروسي لدى أنقرة

صورة أرشيفية

أصدر القضاء التركي، اليوم الجمعة، أمرًا باعتقال شخص، بتهمة الضلوع في اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في ديسمبر 2016.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن شرطة العاصمة أنقرة، ألقت القبض أمس الخميس، على شخص يدعى "شاهين سوجت"، في إطار التحقيقات بالقضية، وأحالته إلى السلطات القضائية، عقب استجوابه.

وأوضحت المصادر أن "سوجت" موظف سابق في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (حكومية)، ويشتبه في كونه المسؤول المباشر ضمن تنظيم "كولن" الإرهابي عن الشرطي "مولود مرت ألطن طاش"، الذي نفذ الاغتيال.

وأصدرت المحكمة قرارًا باعتقال الموقوف، الذي التزم الصمت خلال الجلسة.

وتعتقد النيابة العامة بأن "سوجت" هو من مسح رسائل إلكترونية لمنفذ الاغتيال، تضم عددًا من الأدلة، وأنه ساهم في تبنيه مسارًا متطرفًا، فضلًا عن نقل تعليمات التنظيم إليه، وتنسيق أنشطته.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أطلق "ألطن طاش" النار على "كارلوف" من الخلف، أثناء إلقاء الأخير كلمة في معرض للصور، بأنقرة، قبل أن يُقتل المنفذ، هو الآخر، برصاص قوات الأمن.

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