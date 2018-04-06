"رحيم" عن احتفالات شم النسيم: "في زوار بيأكلوا الحيوانات فسيخ ورنجة"

قال الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، إنه تم فتح الحدائق بالمجان للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، في يوم اليتيم، الموافق اليوم، الجمعة.

وأضاف رحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المُذاع عبر فضائية الحياة، أن حدائق الحيوان تستقبل 30 ألف زائر في الأيام العادية بينما تستقبل 120 ألف زائر في عيد شم النسيم.

واستطرد مازحًا: "عندنا مشكلة في الوعي في التعامل مع الحيوانات وفي زوار بيأكلوهم فسيخ ورنجة".

وتابع مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، أنه تم التعاقد مش شركة نظافة متخصصة لإزالة المخلفات عقب احتفالات شم النسيم وغيرها من الأعياد والمناسبات.