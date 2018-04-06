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مناقشة 54 ورقة بحثية بالمؤتمر الرابع لقسم الجراحة العامة بـ"طب قنا"

منذ 24 دقيقة
كتب: رجب آدم
مناقشة 54 ورقة بحثية بالمؤتمر الرابع لقسم الجراحة العامة بـ"طب قنا"

جامعة قنا

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة العامة بطب قنا، اليوم، الذي انعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 4-6 أبريل الجاري، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب بقنا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش 54 ورقة بحثية في مجالات الجديد في جراحات الجهاز الهضمي، وجراحات القنوات المرارية، والكبد، والبنكرياس، والغدد الصماء، والثدي، بجانب الاتجاهات الحديثة في مجال زراعة الكبد، وجراحات الأورام، والمناظير، ومناظير الجهاز الهضمي، والقنوات المرارية، والجديد في جراحات السمنة المفرطة، وذلك بحضور نخبة من أساتذة الجراحة العامة، والمناظير، والتخصصات الجراحية الأخرى من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من شباب الباحثين، والأطباء بالجامعات المصرية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، أن المؤتمر أوصى بتشجيع شباب الباحثين للمشاركة في المؤتمرات، وإلقاء المحاضرات لإعداد جيل قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية.

كما أوصى المؤتمر بدعم التعاون بين المراكز الطبية، وكليات الطب على مستوى الجمهورية، لتبادل الخبرات، ورفع المستوى التدريبي لشباب الباحثين والأطباء، كما أوصى المؤتمر بدعم الجراحات المتخصصة في جراحات الأطفال، والوجه، والفكين، والسمنة، المفرطة لإعداد كوادر متخصصة بتلك التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى التوسع في التطبيقات الجراحية في المناظير بجميع التخصصات الجراحة.

وأضاف عميد طب قنا، أن المؤتمر أوصى أيضًا بأهمية التشخيص المبكر لسرطان الثدي، وعلاقته الوطيدة بالعلاج الناجح، بالإضافة إلى التوسع في إرسال الأطباء إلى الخارج لإحداث نقلة نوعية في طرق التشخيص والعلاج في مجال التخصصات الجراحية الدقيقة والنادرة.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد عمر، مدرس الجراحة العامة بطب قنا و مقرر المؤتمر، والدكتور محمد يوسف أحمد، مدرس الجراحة العامة بطب قنا وسكرتير المؤتمر ومدير مستشفى الحرم الجامعي.

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