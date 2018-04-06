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الوطن

الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل التي يقودها الاحتلال في غزة

اليوم PM 09:10
كتب: وكالات
الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل التي يقودها الاحتلال في غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، الشديدة لعمليات القتل والقمع، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التي أدت إلى سقوط ثمانية شهداء ومئات الجرحى في قطاع غزة.

وطالبت الرئاسة، مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد لجيش الاحتلال في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة. 

وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، في مواجهة جيش الاحتلال الذي يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

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