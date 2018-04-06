تسجيل الدخول

الوطن

البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجر غير شرعي بطرابلس

منذ 41 دقيقة
كتب: وكالات
البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجر غير شرعي بطرابلس

صورة أرشيفية

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إنقاذ 202 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلين.

وقالت البحرية، في بيان لها،، إن "دوريات تابعة لحرس السواحل تمكنت، اليوم، خلال عمليتين منفصلتين، من إنقاذ 202 مهاجر، بينهم 14 إمراة وطفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين".

وأضافت أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 5 مغربيين، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار البيان أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق "راس اجدير"، وتمت على بعد 29 ميلًا شمال شرق مدينة صبراتة "70 كلم غرب العاصمة طرابلس"، والعملية الثانية لزورق "صبراتة" على بعد 25 ميلًا شمال مدينة زوارة "120 كلم غرب طرابلس".

ولفت إلى أنه جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين بعد عمليتي الإنقاذ إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء بمنطقة تاجوراء "الضاحية الشرقية لطرابلس".

أخبار متعلقة
حكومة الوفاق والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع في ليبيا

حكومة الوفاق والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع في ليبيا
رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل الجزائر

رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل الجزائر
رئيس حكومة الوفاق يتمسك بالانتخابات كخيار منصف للجميع في ليبيا

رئيس حكومة الوفاق يتمسك بالانتخابات كخيار منصف للجميع في ليبيا
رئيس حكومة الوفاق الليبية: بلادنا لا يمكنها وحدها تحمل ملف الهجرة

رئيس حكومة الوفاق الليبية: بلادنا لا يمكنها وحدها تحمل ملف الهجرة
حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تعديل وزاري مرتقب

حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تعديل وزاري مرتقب
حكومة الوفاق الليبية تندد بمنع سكان تاورغاء من العودة إلى ديارهم

حكومة الوفاق الليبية تندد بمنع سكان تاورغاء من العودة إلى ديارهم
السودان: لن نتباطأ في التعاون مع حكومة الوفاق الليبية

السودان: لن نتباطأ في التعاون مع حكومة الوفاق الليبية
حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية وبرلمانية لحل أزمة الجنوب الليبي

حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية وبرلمانية لحل أزمة الجنوب الليبي
وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا
إبريل المقبل.. البشير يقدم برامج حكومة الوفاق أمام الهيئة التشريعية

إبريل المقبل.. البشير يقدم برامج حكومة الوفاق أمام الهيئة التشريعية

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل