البحرية الليبية تنقذ 202 مهاجر غير شرعي بطرابلس

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إنقاذ 202 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلين.

وقالت البحرية، في بيان لها،، إن "دوريات تابعة لحرس السواحل تمكنت، اليوم، خلال عمليتين منفصلتين، من إنقاذ 202 مهاجر، بينهم 14 إمراة وطفلين، كانوا على متن قاربين مطاطيين".

وأضافت أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 5 مغربيين، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار البيان أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق "راس اجدير"، وتمت على بعد 29 ميلًا شمال شرق مدينة صبراتة "70 كلم غرب العاصمة طرابلس"، والعملية الثانية لزورق "صبراتة" على بعد 25 ميلًا شمال مدينة زوارة "120 كلم غرب طرابلس".

ولفت إلى أنه جرى نقل المهاجرين غير الشرعيين بعد عمليتي الإنقاذ إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء بمنطقة تاجوراء "الضاحية الشرقية لطرابلس".