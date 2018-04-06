تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "إسكان النواب": أنوي تقديم طلب إحاطة حول انهيار العقارات

منذ 40 دقيقة
كتب: سمر نبيه
وكيل "إسكان النواب": أنوي تقديم طلب إحاطة حول انهيار العقارات

النائب خالد عبد العزيز

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد. 

وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات له، أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الزمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، مشيرًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها .

وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية، تجاوزت عدد المباني المخالفة 2 مليون و٨٠٠ ألف مبنى، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني عليها".

وأشار عبد العزيز إلى أن مجلس النواب أدى دوره لمواجهة تلك المشكلة، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني والتعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة "التصالح"، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبنى.

أخبار متعلقة
وكيل "إسكان النواب": أنوي تقديم طلب إحاطة حول انهيار العقارات

وكيل "إسكان النواب": أنوي تقديم طلب إحاطة حول انهيار العقارات
سكان العقارات المنهارة بإمبابة لرئيس الوزراء: «مرميين رمية الكلاب»

سكان العقارات المنهارة بإمبابة لرئيس الوزراء: «مرميين رمية الكلاب»
إسكندر" تجتمع مع محافظ الجيزة لبحث أوضاع سكان العقارات المنهارة

إسكندر" تجتمع مع محافظ الجيزة لبحث أوضاع سكان العقارات المنهارة
محافظ القاهرة يطالب بتوفير حياة كريمة لسكان العقارات المنهارة

محافظ القاهرة يطالب بتوفير حياة كريمة لسكان العقارات المنهارة
النيابة الإدارية تعاين أحد العقارات المنهارة بالمنصورة

النيابة الإدارية تعاين أحد العقارات المنهارة بالمنصورة
إضافة حالة إخلاء العقارات المنهارة إلى المستحقين للسكن بالإسماعيلية

إضافة حالة إخلاء العقارات المنهارة إلى المستحقين للسكن بالإسماعيلية
الإسكندرية الأعلى في العقارات المنهارة.. لماذا «عروس البحر»؟

الإسكندرية الأعلى في العقارات المنهارة.. لماذا «عروس البحر»؟
رئيس حي روض الفرج: جار حصر الأسر المضارة في العقارات الثلاثة المنهارة

رئيس حي روض الفرج: جار حصر الأسر المضارة في العقارات الثلاثة المنهارة

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

نائب برلماني: لعبة "جنية النار" أخطر من "الحوت الأزرق"

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

"الشباب والرياضة" في دمياط تستعد للاحتفال بيوم شم النسيم بقافلة رياضية

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

ضبط 15 مشتبها بهم جنائيا خلال حملة أمنية في مطروح

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

منفذ السلوم يستقبل 1130 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

"تعليم دمياط" تشارك في مبادرة "من أجلك" للتوعية البيئية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل