وكيل "إسكان النواب": أنوي تقديم طلب إحاطة حول انهيار العقارات

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.

وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات له، أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الزمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، مشيرًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها .

وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية، تجاوزت عدد المباني المخالفة 2 مليون و٨٠٠ ألف مبنى، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني عليها".

وأشار عبد العزيز إلى أن مجلس النواب أدى دوره لمواجهة تلك المشكلة، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني والتعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة "التصالح"، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبنى.