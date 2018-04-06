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الوطن

القبض على المتهم بسرقة محل هواتف محمولة في بورسعيد

منذ 52 دقيقة
كتب: الوطن
القبض على المتهم بسرقة محل هواتف محمولة في بورسعيد

صورة ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض، اليوم الجمعة، على المتهم بسرقة محتويات محل شهير لبيع الهواتف المحمولة بحي الشرق.

تلقى قسم شرطة الشرق بلاغًا من صاحب محل شهير لبيع الهواتف المحمولة بالمنشية، يفيد بسرقة بعض محتويات المحل من الهواتف المحمولة، فتم تشكيل فريق بحث جنائي من مديرية الأمن بقيادة العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وبمعاونة المقدم محمد زكريا، رئيس مباحث الشرق.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب واقعة السرقة المدعو "محمد. و. إ. ه."، وتم ضبطه بمعرفة النقيب أحمد عطية، معاون مباحث قسم الشرق، أثناء بيعه بعض أجهزة المحمول لأحد المحلات، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم عمل محضر تحت رقم 1707 لسنة 2018، جنح الشرق، وجارٍ عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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