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بالصور| "مايكل" و"لانا" يحتفلان بعيد زوجهما الـ32 في رحاب معبد الكرنك

اليوم AM 12:07
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
تصوير: محمد عبد اللطيف الصغير
بالصور| "مايكل" و"لانا" يحتفلان بعيد زوجهما الـ32 في رحاب معبد الكرنك

مايكل ولانا فى معبد الكرنك

في رحاب معبد الكرنك، وعلى بعد مترات قليلة من البحيرة المقدسة، احتفل زوجان أمريكيان بعيد زوجهما رقم 32، في أجواء رائعة بمشاركة عددًا كبيرًا من السائحين، وزوار المعبد من المصريين.

"مايكل" و"لانا"، قررا أن يكون الاحتفال بعيد زوجهما هذا العام مختلف، خاصة وأنه يواكب زيارتهما للأقصر، فقررا أن يحتفلا بعيد زوجهما رقم 32 في معبد الكرنك، وسط آثار ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

يقول مايكل "إنه يعشق الحضارة المصرية القديمة، والتاريخ المصري القديم، ومنذ الصغر لديه شغف القراءة والمعرفة، بما فعله الفراعنة، وأحرص على زيارة الأقصر كلما سمحت الفرصة، وعندما علمنا أن عيد زوجنا يأتى ويواكب زيارتنا للمدينة الساحرة، نسقنا مع شركة السياحة، وقررنا أن يكون الاحتفال داخل المعبد، وبجوار البحيرة المقدسة"، ويكمل قائلا "شعور رائع لم أعهده من قبل، سأحكى لأصدقائي في أمريكا عن هذا الاحتفال لتاريخي".

وتقول مروة طرباى، مرشدة سياحية "إن الاحتفال جرى في كافتريا داخل المعبد، وشارك عدد كبير من السائحين احتفال مايكل ولانا، وجرى عمل تورته للاحتفال، وجرى تقطيعها على أنغام الموسيقي، وسط أجواء من الفرحة والسعادة"، مشيرة أن مثل هذه الاحتفالات البسيطة تظل راسخة في أذهان السائحين لما للكرنك ومعالم الأقصر الأثرية من تاريخ وتقدير كبير لدى الجميع".

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