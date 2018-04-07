جورج وسوف يشدو في طابا لأول مرة على نغمات "يا بايعين الهوى"

صعد النجم السوري جورج وسوف على مسرح طابا هايتس على أنغام أغنيته يابايعين الهوا، في إطار إحياءه حفل ليالي الربيع.

الجمهور استقبل الوسوف بالصراخ ومنادته بأبو وديع و"بص شوف.. أبو وديع بيعمل إيه"، ليوجه بعد ذلك تحيه لمصر والمصريين.

الحفل تحت إشراف عماد الطرابيشي مدير مجموعة طابا هايتس والذي استطاع خلال عام أن يجذب عدد كبير من نجوم الوطن العربي ليشاركوا في مهرجانات الربيع التي تستمر للعام الثاني من أجل تنشيط السياحة ومن تنظيم شركة ستار سيستم هاني حسن والتي تتولي عمليه التجهيزات الخاصة بالمسرح والإضاءة والصوت والاتفاقات مع النجوم.