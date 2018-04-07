حسن شحاتة: "مكنتش براقب اللاعبين.. أخبارهم كانت بتجيلي بالموبايل"

قال حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، إنه لم يحدث أن راقب سلوك لاعبي المنتخب، وقتما كان مديرا فنيا.

وأضاف شحاتة، خلال حواره ببرنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن أخبار بعض اللاعبين كانت تأتيه دون أن يسعى لذلك، متابعا: "كان يجيلي مكالمة من مسؤول البار بتاع الفندق يقولي فلان قاعد بيشرب، ومكالمة تانية فلان بيشيش في الكافيه ولابس لبس منتخب مصر، يعني ياللي ما تعرف اعرف".

وأشار شحاتة، إلى أنه لم يقم بتصوير سلوك اللاعبين المخطئين لفضح أمرهم، ولكن كان يحدثهم فيما بينهم، لو وجد أن أداء أحدهم قد انخفض، متابعا: "أقله عشان أنت عملت كذا، ولو أنكر أقله أهو وأوريله صورته".