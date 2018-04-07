"إفريقية النواب": إثيوبيا مُصرة على بناء سد النهضة

علق النائب سيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، على تعثر المسار الفني في مفاوضات سد النهضة، عبر المشاروات الثلاثية لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات العامة.

وقال فليفل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc": "إثيوبيا عازمة على المضي في الطريق الذي رسمته ببناء السد، بمساعدة قوى خارجية، وسيستمر الوضع هكذا إلى أن نجد مخرجًا".

وأضاف أن اللقاء السابق الذي أقر قاعدة تدخل الرؤساء، توقف بسبب استقالة ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، أن الحديث عن مهلة شهر بشأن التفكير في حل للوصول لنتائج بشأن قضية سد النهضة، هدفه إعطاء فرصة لرئيس الوزراء الجديد للتعرف على تفاصيل المحادثات، رغم أنه كان حاكما لإقليم الأورومو.