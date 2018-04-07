تكريم سامح حسين وخطاب وفرح بالمهرجان المسرحي الثالث لشباب الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الثالث لشباب الجنوب، المقام في محافظة أسوان، في الفترة من 23 إلى 28 أبريل الجاري، عن تكريم الفنان الكوميدى سامح حسين، واسم الراحل الدكتور سيد خطاب، والمخرج شاذلي فرح.

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إن تكريم اسم الراحل الدكتور سيد خطاب لدوره في دعم ورعاية المهرجان منذ كان فكرة، أما الفنان سامح حسين فهو نجم كوميدي شاب يعتبره شباب الجنوب مثلهم الأعلى، وقدم عددا كبيرا من الأعمال المسرحية.

يقام المهرجان برعاية وزارتي الثقافة والشباب، ومؤسستي مصر الخير وحراء، ومحافظة وجامعة أسوان ومجلة الكواكب.