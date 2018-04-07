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الوطن

النيابة تحبس سائقا في حادث مصرع 20 مواطنا وإصابة إثنين في سوهاج

اليوم AM 07:00
كتب: خالد الغويط
النيابة تحبس سائقا في حادث مصرع 20 مواطنا وإصابة إثنين في سوهاج

ارشيفية

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم بسوهاج، بحبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب تسليم نفسه للشرطة بعد هروبه من موقع حادث تصادم سيارته النقل بأخرى "ميكروباص"، على الطريق الصحراوي الشرقي، ما نتج عنه مصرع 20 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 2 آخرين.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز أخميم فى واقعة المحضر رقم 1345 إداري مركز شرطة، بشأن إنقلاب السيارة رقم "ص ق ج 6319 ميكروباص" قيادة (جعفر أحمد- 51 عاما- سائق) ويقيم دائرة مركز إسنا– الأقصر بالطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط- سوهاج"، واصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة (أنور كمال سليمان الطايش- 56 عاما- سائق) ويقيم حلوان بالقاهرة "حضر لديوان المركز من تلقاء نفسه"، ما نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 2 آخرين من مستقلي السيارة الأولى، وما قررته النيابة العامة حجز قائد السيارة الثانية، وعرضه رفقة تحريات وحدة مباحث المركز.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق.

 

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