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الوطن

"الصحة": وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 سيارات بسوهاج

اليوم AM 12:13
كتب: محمد مجدي
"الصحة": وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 سيارات بسوهاج

كثرة حوادث السيارات على الطرق الصحراوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏مساء اليوم الأربعاء، ‏وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين حتى الآن، إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لدى وقوع الحادث جرى الدفع بـ ‏12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.

وأشار مجاهد الى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

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