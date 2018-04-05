"الصحة": وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 سيارات بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏مساء اليوم الأربعاء، ‏وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين حتى الآن، إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لدى وقوع الحادث جرى الدفع بـ ‏12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.

وأشار مجاهد الى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.