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الوطن

فلاح يخنق زوجته بسبب الخلافات الأسرية في أسيوط

منذ 45 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
فلاح يخنق زوجته بسبب الخلافات الأسرية في أسيوط

أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها خنقا على يد زوجها، بعد نشوب مشاجرة بينهما لخلافات أسرية، بقرية "عنك" التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.  

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "عنك" دائرة المركز، بمصرع ربة منزل خنقا على يد زوجها بالقرية، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز برئاسة المقدم محمد سيف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع (أ. أ. ع.- ربة منزل- 24 عاما) مقيمة ذات الناحية إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها لخلافات أسرية بالمنزل، قام على إثرها الأخير بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ولاذ بالفرار.

نقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة وجارى ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم، وكلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة، واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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