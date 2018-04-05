تعرف على عقوبة السائق المتسبب في مصرع 20 شخصا بسوهاج

حادث أليم شهده طريق "سوهاج - البحر الأحمر" أودى بحياة 20 شخصًا على الأقل بينهم 11 طفلًا، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بالأقصر، نتيجة اصطدام سيارة نقل بمقطورة بميكروباص بعد انقلابه على الطريق نتيجة انفجار إطاره الخلفي، وهو ما أعقبه تسليم سائق السيارة النقل نفسه إلى مركز شرطة أخميم من تلقاء نفسه.

وعن العقوبة المحتمل توقيعها على سائق النقل، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن السائق ستوجه له تهمة القتل الخطأ، وعقوبتها في الظروف المشددة السجن من 5 إلى 7 سنوات، إذا ثبت خطأه وهى متروكة للمحكمة وتقديرها وفقًا للمعاينة الفنية والمرور وأقوال الشهود.

"الإخلال بواجبات القيادة التي يفرضها السلوك الشخصي للسائق" هو ما يحدد خطأ السائق، حسب عميد كلية الحقوق الأسبق، مفسرًا ذلك بتجاوزه السرعة العادية على الطريق من عدمه، وإذا ما كان متناولا للمخدرات أم لا، موضحًا أنه في حالة عدم ثبوت خطأه أو إخلاله بتلك الواجبات، فلا عقوبة جنائية عليه.

الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أكدت أنه حال إذا كان سائق النقل يسير بسرعة عادية، ولم يكن هناك إمكانية من الناحية الفنية، لتفادي الميكروباص المقلوب من الأساس على الطريق، وبينهما مسافة قريبة، فالسائق لا تقع عليه أي عقوبة أو مسئولية جنائية.

"توجيه تهمة القتل الخطأ تستوجب ثبوت صلته السببية بموت الضحايا"، وفق ما أوضحته خبيرة القانون الجنائي، وهو يستلزم أن يكون السائق في وضع يسمح له بتفادي الميكروباص، ويسير بسرعة أكبر من المعتاد، وتسبب اصطدامه به في موت من بداخله، موضحة أن عقوبته في تلك الحالة تبدأ من الحبس 6 أشهر مع الغرامة، وتصل إلى 7 سنوات في الظروف المشددة كأن يكون متعاطيًا للمخدرات.