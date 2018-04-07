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الوطن

حبس مدير قسم التعريفة بجمارك السخنة لاتهامه بقضايا فساد

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد مقلد
حبس مدير قسم التعريفة بجمارك السخنة لاتهامه بقضايا فساد

أرشيفية

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس "م.ج" رئيس قسم التعريفة بجمارك العين السخنة بالسويس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب في تعريفة الجمرك، وتسهيل تربح إحدى شركات الاستيراد والتصدر، ومساعدتها في التهرب من سداد التعريفة الجمركية المحددة لها والتي قدرت بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وكشف تحقيقات النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم ساعد إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وساهم في اعتماد فواتير رسائل تلك الشركة بجمرك العين السخنة، رغم علمه بعدم صحة تلك الفواتير وأن معظمها فواتير مزورة، ما ترتب عليه ضياع ضرائب جمركية على الدولة بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه.

 

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