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الوطن

جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس في مستشفى العبور

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد مقلد
جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس في مستشفى العبور

لبيب خلال الجولة

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، العمل في مستشفى العبور للنساء والأطفال، في جولة مسائية مفاجئة، للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والتمريض، حيث مر لبيب على قسم الأطفال والحضانات وقسم النساء الداخلي والعمليات، وتأكد من وجود المستلزمات والأدوية الخاصة باستمرار العمل داخل المستشفى.

كما تفقد لبيب في جولة مفاجئة، على مستشفى الصباح للأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي يرافقه الدكتور محمد البحيصي مدير المكتب الفني بالمديرية، للاطمئنان على الأطفال بالحضانات وتوافر الأدوية والمستلزمات ومراجعة جداول النوباتجيات.

وأكد لبيب، ضرورة محاسبة أي مقصر طبقا للجداول المحددة سلفاً لأن حياة المرضى وخدمتهم هو ما نعمل جميعا من أجله.

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