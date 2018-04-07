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الوطن

"حقوق إنسان النواب": ننتظر دور الحكومة في التصدي للعبة الحوت الأزرق

منذ 42 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"حقوق إنسان النواب": ننتظر دور الحكومة في التصدي للعبة الحوت الأزرق

الحوت الأزرق

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لعبة الحوت الأزرق من اللعب الإلكترونية التي تهدد الأطفال والنشئ، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة وخاصة وزارة الإتصالات للتصدي لتلك اللعبة وأمثالها من الألعاب التي تهدد الأمن القومي.

وأضاف "الورداني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "صباح دريم"، أن تلك اللعبة تستدرج الشباب من خلال العديد من المستويات والتي تصل إلى الانتحار تلبية للأوامر التي يتلقهاها الطفل أو الشاب.

وناشد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم بضرورة عقد ندوات لأولياء الأمور لتوعية أبنائهم من تلك الألعاب، ومراقبة أجهزة أبنائهم للتصدي لتلك الألعاب السيئة، مشيرا إلى ضرورة حظر مثل تلك الألعاب والمواقع التي التي تبث من خلالها للحفاظ على الشباب في ظل تزايد حالات الانتحار في الوطن العربي بسبب تلك الألعاب.

وأوضح البرلماني، أن مجلس النواب في انتظار رد الحكومة حول سبل التصدي لتلك اللعبة، للحفاظ على الشباب باعتبار المساس بهم مساس بالأمن القومي المصري.

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