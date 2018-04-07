محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رفع 80% من أنقاض عقار سيدي جابر المنهار

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من رفع أكثر من 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار من خلال شعبة الحمياة المدنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه محافظ الإسكندرية، الشكر في مداخلة في مدالخة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "صباح دريم"، لرجال الحماية المدنية لما بذلوه من جهد كبير لرفع الأنقاض والتوصل للجثث تحت تلك الأنقاض في وقت سريع.

وأشار إلى أن العقار المنهار قديم ومتهالك، وكان صدر بحقه قرار إزالة، مبينا أنه تم إخلاء جميع الوحدات بالعقار المنهار منذ فترة باستثناء وحدتين سكنيتين فقط رفض أصحابها إخلاء العقار.

وأوضح أنه تم تقديم مقترحات لمجلس النواب لتشديد العقوبة على أصحاب البناء المخالف، مشيرا إلى أنه لو تم تطبيق تلك العقوبات على المخالفين سيتم الحد من البناء المخالف بصورة كبيرة.

يذكر أنه انهار عقار كائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار، وتسكنه أسرتان.