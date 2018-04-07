تشديدات أمنية وتحويلات مرورية لتأمين كنائس أسيوط قبل عيد القيامة

فرضت قوات أمن أسيوط، تشديدات أمنية بمحيط الأبرشيات والكنائس بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد.

وانتشرت قوات الأمن والدوريات في الشوارع الرئيسية والميادين العامة القريبة من الإبراشيات والكنائس المكلفين بتأمينها، فضلا عن تكثيف اللجان المرورية.

كما أجرت قوات الأمن، تحويلات مرورية عقب إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الكنائس والأبرشيات كإجراء احترازي لتأمين الاحتفالات، إلى جانب انتشار الدوريات الأمنية المتنقلة التي تجوب عدد من الشوارع والميادين خاصة في محيط المناطق التي تقع فيها الأبرشيات والكنائس.