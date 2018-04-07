إجراءات أمنية مشددة حول كنائس جنوب سيناء تزامنا مع عيد القيامة المجيد

تشهد كنائس جنوب سيناء، إجراءات أمنية مشددة، وجرى تكثيف التواجد الأمني حول الكنائس وغلق جميع الطرق المؤدية لها، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة، وأعياد الربيع.

أكد اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، أنه جرى وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الكنائس والمنشآت السياحية والحيوية، والسيطرة علي جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتفعيل كاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية لا تعتمد على الكمائن الثابتة فقط بل على انتشار الدوريات المتحركة ورجال الأمن السريين، مع وجود بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس للكشف عن المتفجرات بجانب غلق الطرق المؤدية لها.

كما جرى التنبيه على جميع قوات الأمن الخاصة بتأمين الكنائس بتشديد إجراءات فحص هوية جميع الوافدين للكنائس، مع إجراءات التفتيش الدقيقة للحقائب بإشراف الشرطة النسائية.

وأضاف مدير الأمن، عبر تصريحات صحفية، أنه جرى إحكام السيطرة الأمنية على المحافظة بالكامل بداية من عيون موسى حتى مدينة طابا، حيث جرى نشر الإرتكازات الأمنية، ونقاط التفتيش على طول الطريق الدولي، والميادين، والحدائق الحيوية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن.

وجرى تأمين جميع مداخل ومخارج المحافظة، والمدقات الجبلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبدو جنوب سيناء، وفحص هوية جميع قاطني التجمعات الجبلية، منعًا لتسلل أية عناصر تخريبية.