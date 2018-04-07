تسجيل الدخول

الوطن

إجراءات أمنية مشددة حول كنائس جنوب سيناء تزامنا مع عيد القيامة المجيد

اليوم AM 10:00
كتب: حماده الشوادفي
إجراءات أمنية مشددة حول كنائس جنوب سيناء تزامنا مع عيد القيامة المجيد

صورة ارشيفية

تشهد كنائس جنوب سيناء، إجراءات أمنية مشددة، وجرى تكثيف التواجد الأمني حول الكنائس وغلق جميع الطرق المؤدية لها، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة، وأعياد الربيع.

أكد اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، أنه جرى وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الكنائس والمنشآت السياحية والحيوية، والسيطرة علي جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتفعيل كاميرات المراقبة على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية لا تعتمد على الكمائن الثابتة فقط بل على انتشار الدوريات المتحركة ورجال الأمن السريين، مع وجود بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس للكشف عن المتفجرات بجانب غلق الطرق المؤدية لها.

كما جرى التنبيه على جميع قوات الأمن الخاصة بتأمين الكنائس بتشديد إجراءات فحص هوية جميع الوافدين للكنائس، مع إجراءات التفتيش الدقيقة للحقائب بإشراف الشرطة النسائية.

وأضاف مدير الأمن، عبر تصريحات صحفية، أنه جرى إحكام السيطرة الأمنية على المحافظة بالكامل بداية من عيون موسى حتى مدينة طابا، حيث جرى نشر الإرتكازات الأمنية، ونقاط التفتيش على طول الطريق الدولي، والميادين، والحدائق الحيوية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن.

 وجرى تأمين جميع مداخل ومخارج المحافظة، والمدقات الجبلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبدو جنوب سيناء، وفحص هوية جميع قاطني التجمعات الجبلية، منعًا لتسلل أية عناصر تخريبية.

أخبار متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات بتكلفة تتعدى مليار جنيه بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات بتكلفة تتعدى مليار جنيه بمدينة الطور
عضو "جنوب سيناء": إنشاء منطقة حرة بنويبع سيؤثر إيجابا على السياحة

عضو "جنوب سيناء": إنشاء منطقة حرة بنويبع سيؤثر إيجابا على السياحة
شواطئ جنوب سيناء تستعد لاستقبال المواطنين خلال احتفالات "شم النسيم"

شواطئ جنوب سيناء تستعد لاستقبال المواطنين خلال احتفالات "شم النسيم"
إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بمستشفى أبورديس المركزي في جنوب سيناء

إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بمستشفى أبورديس المركزي في جنوب سيناء
"صحة" جنوب سيناء تتابع الكشف عن فيروس سي بمدينة أبورديس

"صحة" جنوب سيناء تتابع الكشف عن فيروس سي بمدينة أبورديس

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة

اليوم.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين الخامس في جامعة القناة

وكيل "زراعة كفر الشيخ": خلو الجمعيات الزراعية من التقاوي "غير مقبول"

وكيل "زراعة كفر الشيخ": خلو الجمعيات الزراعية من التقاوي "غير مقبول"

"الوطنية لليونسكو" تختتم فعاليات مشروع "تعزيز العلم في حماية البيئة"

"الوطنية لليونسكو" تختتم فعاليات مشروع "تعزيز العلم في حماية البيئة"

"زراعة كفرالشيخ" تشدد على زيادة الندوات الإرشادية لمزارعي القطن

"زراعة كفرالشيخ" تشدد على زيادة الندوات الإرشادية لمزارعي القطن

دكتوراه بـ"بنات عين شمس" تكشف الأدوار الاقتصادية والتنموية لـCairo ICT

دكتوراه بـ"بنات عين شمس" تكشف الأدوار الاقتصادية والتنموية لـCairo ICT

اختيارات الوطن

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

«رنا وعهود»: هنّافس الأحذية المستوردة بـ«كوتشى بناتى»

«رنا وعهود»: هنّافس الأحذية المستوردة بـ«كوتشى بناتى»

الأكثر قراءة

عاجل