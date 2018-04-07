الإسماعيلية تحتفل اليوم بأعياد الربيع بمسابقة ملكة جمال الفراولة

تبدأ الإسماعيلية، اليوم، احتفالاتها بمهرجان أعياد الربيع، وذلك بانطلاق مسابقة ملكة جمال الفراولة بمسرح قصر ثقافة المحافظة، بمشاركة عدد من الصغيرات الأطفال من سن 5 إلى 7 سنوات، ويقدمن عروض فنية ربيعية.

وأعلن اللواء يس، طاهر محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد غدًا، إنطلاق كرنفال الربيع، وذلك الساعة الـ4 عصرًا، بالطريق الدائري، والتي يتخللها مسابقة أفضل حي ينسق لوحة جمالية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أعياد الربيع، وشم النسيم، وجاهزية جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات المفتوحة.