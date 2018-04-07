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الوطن

الأقباط يحتفلون بـ"سبت النور"..ويترقبون خروج "الشعلة" من كنيسة القيامة

منذ 17 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الأقباط يحتفلون بـ"سبت النور"..ويترقبون خروج "الشعلة" من كنيسة القيامة

لحظة خروج الشعلة بكنيسة القيامة "أرشيفية"

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بما يعرف بـ"سبت النور"، أو "سبت الفرح"، وهو كلمة اصطلاحية أخذت أبعادها من شعلة نار تنطلق من كنيسة القيامة بالقدس، المكان الذي وضع فيه جسد المسيح بعد صلبه 3 أيام قبل قيامته، حسب الاعتقاد المسيحي.

ويترقب المسيحيون في الشرق، ظهر اليوم، لحظة دخول بطريرك الروم الأرثوذكس بالقدس قبر السيد المسيح بكنيسة القيامة، حاملًا عددًا من الشموع المغطاه، لإشعالها من قبر المسيح، وسط ترديد زائري الكنيسة "كيرياليسون" والتي تعني "يا رب ارحم" باللغة اليونانية، قبل أن يخرج البطريرك بشموعه المشتعلة، ثم يتناقلها الموجودون بالكنيسة.

 

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