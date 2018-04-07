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الوطن

ضبط كهربائي وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزل في شبين الكوم

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود الحصري
ضبط كهربائي وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزل في شبين الكوم

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط كهربائي وعامل أثناء تنقيبهم عن الآثار بعقار خالي بحارة صبره شارع ابن الرشيد بالحي القبلي.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث شبين الكوم، يفيد ضبط كل من "م. ي. ع. ع."، 30 سنة، كهربائي، و"هـ. س. ر. م."، 40 سنة، عامل، ومقيمان بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم دائرة القسم، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن آثار بعقار خالي بحارة صبره شارع ابن الرشيد بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم ملك "م. ح. ح."، لم يستجوب، وبحوزتهم أدوات الحفر.

بالمعاينة تبين وجود حفر بصالة المنزل على مساحة 1.5 متر، بعمق 20 متر، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2852 إداري قسم شبين الكوم لسنة 2018.

بالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الآثار حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان دور المتهمين المضبوطين بتلك الواقعة، مع مراعاة مدة الحجز القانونية، والاستعلام من منطقة حماية الآثار بالمنوفية عما إذا كانت تلك المنطقة خاصة بمناطق حماية الآثار من عدمه.

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