"ضبط الإعلام الرياضي": مؤتمر موسع لمناقشة "مدونة السلوك" أول مايو

انتهت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة فهمي عمر، من كتابة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، وعرضتها على وزارة الشباب، وتشمل جميع أعضاء المنظومة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وقال فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي، لـ"الوطن"، إن اللجنة انتهت من كتابة المدونة منذ نحو شهرين وسيتم عرضها على الأسرة الرياضية في جلسة موسعة يحضرها كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعقد في الأسبوع الأول من مايو بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

ولفت عمر، إلى أن المدونة تعمل على ضبط سلوك الإعلام الرياضي بالنسبة لمقدمي البرامج واللاعبين والإداريين وكل الأسرة الرياضية، موضحا أنه تم الاستعانة بالعديد من المدونات التي تسير عليه بلدان عربية وأوروبية يتبعها اللاعبون والمدربون والحكام والجماهير وبخاصة العاملون بالنقد الرياضي "حتى لا تتأجج الأمور وتشتعل الأجواء لنعيش أجواء الروح الرياضية"، موضحا أنه سيتم إرسال الدعوة لكل الرياضيين لحضور جلسة مناقشة المدونة.

وكانت اللجنة، التقت وزير الشباب الخميس الماضي وكان على رأس الوفد الإذاعي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي والناقد الرياضي خالد توحيد والإذاعي عادل ماهر.