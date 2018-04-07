تسجيل الدخول

الوطن

"ضبط الإعلام الرياضي": مؤتمر موسع لمناقشة "مدونة السلوك" أول مايو

منذ 20 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"ضبط الإعلام الرياضي": مؤتمر موسع لمناقشة "مدونة السلوك" أول مايو

فهمي عمر رئيس لجنة الإعلام الرياضي

انتهت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة فهمي عمر، من كتابة مدونة سلوك الإعلام الرياضي، وعرضتها على وزارة الشباب، وتشمل جميع أعضاء المنظومة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وقال فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي، لـ"الوطن"، إن اللجنة انتهت من كتابة المدونة منذ نحو شهرين وسيتم عرضها على الأسرة الرياضية في جلسة موسعة يحضرها كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعقد في الأسبوع الأول من مايو بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

ولفت عمر، إلى أن المدونة تعمل على ضبط سلوك الإعلام الرياضي بالنسبة لمقدمي البرامج واللاعبين والإداريين وكل الأسرة الرياضية، موضحا أنه تم الاستعانة بالعديد من المدونات التي تسير عليه بلدان عربية وأوروبية يتبعها اللاعبون والمدربون والحكام والجماهير وبخاصة العاملون بالنقد الرياضي "حتى لا تتأجج الأمور وتشتعل الأجواء لنعيش أجواء الروح الرياضية"، موضحا أنه سيتم إرسال الدعوة لكل الرياضيين لحضور جلسة مناقشة المدونة.

وكانت اللجنة، التقت وزير الشباب الخميس الماضي وكان على رأس الوفد الإذاعي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي والناقد الرياضي خالد توحيد والإذاعي عادل ماهر.

 

أخبار متعلقة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: مستعدون لإجراء حوار مع B.B.C

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: مستعدون لإجراء حوار مع B.B.C
حملة "موسى" تشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وقف "الغيطي"

حملة "موسى" تشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على وقف "الغيطي"
"الأوقاف" تسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائمتين للدعاة والمفتين

"الأوقاف" تسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائمتين للدعاة والمفتين
"الوطن" تنشر نص قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

"الوطن" تنشر نص قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

النائب محمد فؤاد يبعث رسالة تهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة

النائب محمد فؤاد يبعث رسالة تهنئة للبابا بمناسبة عيد القيامة

ضبط عامل بحوزته 40 قرص مخدر بقصد الاتجار في الفيوم

ضبط عامل بحوزته 40 قرص مخدر بقصد الاتجار في الفيوم

دينا يحيى: أنهيت حلقة أمس "عشان متبقاش خناقة على الهواء"

دينا يحيى: أنهيت حلقة أمس "عشان متبقاش خناقة على الهواء"

غلق إداري لـ7 منشآت طبية خاصة لإدارتها دون ترخيص في الشرقية

غلق إداري لـ7 منشآت طبية خاصة لإدارتها دون ترخيص في الشرقية

سائق يصيب 3 أشخاص بالرصاص في "فرح" بكرداسة

سائق يصيب 3 أشخاص بالرصاص في "فرح" بكرداسة

اختيارات الوطن

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

فرحة سكندرية بكورنيش «أهل مصر»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

صانع المنفحة ينعى زمان الجبنة: «الناس نسيت طعمها الحقيقى»

الأكثر قراءة

عاجل