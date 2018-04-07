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الوطن

إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بقرض "25 يناير" بمدينة الخارجة

منذ 19 دقيقة
كتب: شرف غريب
إنشاء 22 محلا تجاريا للشباب بقرض "25 يناير" بمدينة الخارجة

اسكان الوادي الجديد ينتهي من تنفيذ 22 محلا تجاريا للشباب

قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن المديرية تتولى حاليًا عملية إنشاء 22 محلاً تجاريًا بقرض 25 يناير، بمدينة الخارجة، وذلك لطرحها أمام الشباب.

وأضاف أحمد حسين، أنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بهم ودهانهم، وأن التكلفة الإجمالية بلغت 1.7 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الاسكان، أن المديرية تتولى أيضًا إنشاء ممشيين سياحيَين الأول انتهت الوحدة المحلية من تنفيذه شمال مدينة الخارجة، والثاني بحي 25 يناير وجاري تنفيذه، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، بواقع مليوني جنيه لكل ممشى على حده، وأنه جرى إنشاء أكشاك صغيرة على الممشيين لتوفير فرص عمل للشباب.

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