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الوطن

إصابة 30 طفلا بإعياء خلال الاحتفال بـ"عيد اليتيم" في شبرا

منذ 24 دقيقة
كتب: حسن صالح
إصابة 30 طفلا بإعياء خلال الاحتفال بـ"عيد اليتيم" في شبرا

مديرية أمن القليوبية

أصيب 30 طفلاً يتيمًا بحالات إعياء جراء تناولهم وجبة جرى توزيعها عليهم من قبل إحدى الجهات الأهلية خلال الاحتفال بعيد اليتيم في أماكن متفرقه بمدينه شبرا الخيمة.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام واتخاذ إجراءات علاجهم.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني في شبرا الخيمة، عدة بلاغات من أماكن متفرقه بإصابة 30 طفلاً يتيمًا بحالات إعياء شديدة على إثرها جرى نقلهم إلى المستشفى.

جرى إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، فتبين أن الحالات المصابة ليست موجوده في مكان واحد، وأنها متواجدة فب أماكن متفرقه، تناولوا وجبات وزعتها عليهم إحدى الجهات الأهلية بمناسبة "يوم اليتيم" وعقب تناولها أصيبوا بإعياء وقيء، وجرى نقلهم للمستشفى وإسعافهم وخروجهم من المستشفى.

ودلت التحريات الأولية أن الوجبات لم يجرى حفظها بشكل جيد.

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