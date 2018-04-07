تسجيل الدخول

الوطن

22 أبريل.. "الخوف" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية

منذ 13 دقيقة
كتب: الهام زيدان
22 أبريل.. "الخوف" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية

أفيش "الخوف"

يستقبل مسرح الفلكي، في حرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير العرض المسرحي "الخوف" وذلك يوم 22 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"الخوف" تمثيل "عمرو إبراهيم، محمد سمارتي، عبدالله حمدي، ندي شحاتة، طارق النعناعي، محمد فاروق، مي عصام، محمد نبيل، أحمد يوسف، باسم وفيق، مريم المنسي، محمد رضا، مونيكا فتحي، عبدالرحمن عادل"، الاستعراضات "ضي وليد، محمد عقيد، عمرو أنور، يوسف حسام، عبدالرحمن سرور"، وتصميم استعراضات: "منار أحمد، غناء : هناء، تصميم بوستر: عبدالرحمن سندوبي، تصميم" وتنفيذ اضاءة: محمود الحسيني، مخرج منفذ رنيم تامر، إخراج محمود حازم.

أخبار متعلقة

غدا.. "مسرح العرائس" يحتفل بيوم اليتيم بتقديم 3 عروض لـ"اللعبة الشقية"

غدا.. "مسرح العرائس" يحتفل بيوم اليتيم بتقديم 3 عروض لـ"اللعبة الشقية"
افتتاح كوميديا "البؤساء" على مسرح ميامي بمشاركة رنا سماحة

افتتاح كوميديا "البؤساء" على مسرح ميامي بمشاركة رنا سماحة
وزير الثقافة يحضر العرض المسرحى

وزير الثقافة يحضر العرض المسرحى "طقوس الموت والحياة" بمسرح الطليعة
وزير الداخلية يكرم فريق العرض المسرحى «عاشقين ترابك»

وزير الداخلية يكرم فريق العرض المسرحى «عاشقين ترابك»

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف يجتمع بمديري الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية

وزير الأوقاف يجتمع بمديري الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية

"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"

"أقباط الفيوم" يحتفلون بعيد القيامة المجيد مع الأنبا "إبرام"

برلماني يشيد بتأمين "الداخلية" لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

برلماني يشيد بتأمين "الداخلية" لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

"الأمن" يكشف غموض العثور على جثة عامل: زوجته خدرته وصديقها قتله

رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

الأكثر قراءة

عاجل