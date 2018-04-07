22 أبريل.. "الخوف" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية

يستقبل مسرح الفلكي، في حرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير العرض المسرحي "الخوف" وذلك يوم 22 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"الخوف" تمثيل "عمرو إبراهيم، محمد سمارتي، عبدالله حمدي، ندي شحاتة، طارق النعناعي، محمد فاروق، مي عصام، محمد نبيل، أحمد يوسف، باسم وفيق، مريم المنسي، محمد رضا، مونيكا فتحي، عبدالرحمن عادل"، الاستعراضات "ضي وليد، محمد عقيد، عمرو أنور، يوسف حسام، عبدالرحمن سرور"، وتصميم استعراضات: "منار أحمد، غناء : هناء، تصميم بوستر: عبدالرحمن سندوبي، تصميم" وتنفيذ اضاءة: محمود الحسيني، مخرج منفذ رنيم تامر، إخراج محمود حازم.