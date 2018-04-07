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الوطن

65% نسبة الإشغالات الفندقية في شم النسيم بأسوان

منذ 8 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
65% نسبة الإشغالات الفندقية في شم النسيم بأسوان

السياح بأبو سمبل

وصلت نسبة الإشغالات الفندقية في محافظة أسوان، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، إلى 65% للفنادق السياحية الثابتة، و50% بالنسبة للفنادق السياحية العائمة، والتي تقلع من كورنيش مدينة أسوان مرورًا بمراكز كوم أمبو وإدفو، ووصولاً إلى مدينة الأقصر، في رحلات نيلية تستغرق 3 أيام بلياليهم.

كما شهدت مدينة أبوسمبل السياحية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في نسبة السياح الأجانب الذين يزورون معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري، حيث وصل اليوم إلى أبو سمبل 1280 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة غالبيتهم بنتمون لجنسيات إسبانية، وألمانية، وأمريكية، وصينية، ووصل غالبيتهم من السياح عبر الطريق البري "أسوان - أبو سمبل السياحية"، عبر استقلالهم 60 ناقلة سياحية عبارة عن أتوبيس، وميكروباص، وميني باص، وسيارة صغيرة، بالإضافة لوجود العشرات وصلوا لمدينة أبو سمبل عبر الفنادق السياحية العائمة، والتي تعمل ما بين ميناء أسوان النهري بالسد العالي وميناء أبو سمبل جنوب أسوان.

وقال خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن هذا الموسم السياحي شهد أعدادًا كبيرة بالنسبة للسياحة الأجنبية، وكذلك السياحة الداخلية التى أعطت طفرة ملحوظة في السياحة بأسوان، وكان غالبية المزارات والبرامج السياحية التي يزورها السياح الأجانب هي السد العالي، ورمز الصداقة، والمسلة الناقصة، ومعبد فيلة، ومعبد كوم أمبو، ومعبد إدفو، ومن أهم عوامل الزيادة في نسبة الإشغالات الفندقية هو أن عدد كبير أيضًا من أهالي أسوان يقيمون بالفنادق السياحية للتمتع بحمامات السباحة وقضاء أيام جميلة بمناسبة شم النسيم.

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