25 أبريل.. "مركز الملك فهد" يستضيف 45 فنانا وعازفا بالأوبرا

يستضيف مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن برنامجه الثقافي لعام 2018، فرقة دار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 25 و26 أبريل الجاري، في أول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أكثر من 45 فنانا وعازفا، سيقدمون من خلاله روائع من الفن المصري الموسيقي الأصيل، وذلك وفقا لخبر نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح محمد السيف المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي، أن هذا الحفل الموسيقي للأوبرا المصرية في العاصمة الرياض، يأتي في إطار توثيق العلاقة السعودية والمصرية، والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، وتأكيدا لدورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.

وأشار إلى أن الحفل سيكون بمتناول الجميع، وحضوره سيُتاح مجانا أمام الجماهير السعودية والعربية، موضحا أنه سيتم تقديم أغاني عمالقة الطرب المصري في الفعالية، أمثال "محمد عبدالوهاب وأم كلثوم"، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية.