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الوطن

وزير الأوقاف: أغلقوا منافذ أهل الباطن حتى لا تستغل قبل شهر رمضان

منذ 22 دقيقة
كتب: مروة مرسى
وزير الأوقاف: أغلقوا منافذ أهل الباطن حتى لا تستغل قبل شهر رمضان

وزير الاوقاف يجتمع مع ائمة الإسكندرية

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضرورة الإعداد لشهر رمضان مبكرا وغلق المنافذ على أهل الباطن حتى لا تستغلها قبل هذا الشهر.

وأضاف "جمعة"، خلال اجتماعه مع كل من وكيل المديرية، ومدير الدعوة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين بالمحافظة، من داخل مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، "أن من ضمن البرنامج الخاص لشهر رمضان هذا العام، درس خاص يعقد في منتصف صلاة التراويح، والذي سيكون درسا إيمانيا بحتا، وستكون مدته ما بين 5 أو 7 دقائق، لتخفيف والتيسير على المصلين".

وأكد وزير الأوقاف، علي أن الدرس الذي يعقد بين صلاة التراويح سيكون خالي من أي حديث في الأمور السياسة ولابد من تجنب أي قضايا خلافية خلال شهر رمضان الكريم، والحديث فقط في الجوانب الإيمانية والأخلاقية.

 

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