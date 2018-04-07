الثلاثاء.. أعمال موسيقية مصرية بطابع مغربي في الأوبرا

يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفى، حفلا بمصاحبة فرقته الموسيقية التي تضم آلات غربية مطعمة بآلات شرقية حفلاُ من إخراج الدكتور عبدالله سعد، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 10 أبريل على المسرح الصغير بالأوبرا.

يتضمن البرنامج عددا من مؤلفاته الخاصة التي أبدعها خصيصا لهذا الحفل وتظهر للنور لأول مرة وهي: "الغريب، المسافر، نداء السماء"، إلى جانب عدد من أعماله التي تمزج الطابع الشرقي بالغربي الكلاسيكي منها "حنين من القلب كيوبيد، حارة شرقية، لونجا على الماشي، حالة حب".

يذكر أن الدكتور محمد عادل مصطفى بدأ دراسته الموسيقية على آلتي الكمان والبيانو في سن مبكرة، وتخرج في معهد الكونسيرفتورا قسم التأليف والقيادة، واستكمل دراسته بسويسرا حيث حصل علي درجة الدكتوراة من جامعة فنون برن وأقام العديد من الحفلات الموسيقية بعدة بلدان منها سوريا والجزائر.