بالصور| رئيس الوزراء يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل الشباب بالمناطق الصناعية، وذلك من خلال طرح 66 مصنعا، وكانت المرحلة الأولى تم خلالها تشييد 58 مصنعا.

عرض المحافظ، موقف تطوير منطقة عزبة أبو عوف التي تم إزالة العشوائيات منها وتحويلها إلى مناطق سكنية، فضلًا عما يتعلق بالموقف التنفيذي للمنطقة اللوجستية بمنطقة القناة الداخلية، والتي يتم بها تنفيذ أكبر سوق في الشرق الأوسط لتجارة الأسماك يتم افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل.

وتناول المحافظ، خلال اللقاء، المخطط العام لتطوير منطقة غرب بورسعيد، وكذا استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي باعتبار محافظة بورسعيد أول محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة.

وشهد اللقاء، استعراض المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها داخل المحافظة حيث يتم حاليا تحديد بعض المناطق لطرحها على المستثمرين بهدف إنشاء فنادق على أحدث مستوى.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الدعم اللازم لشبكة الطرق والرصف، وكذا شبكات الصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.