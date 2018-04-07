بالصور| حملة مكبرة لإزالة التعديات واللإشغالات بوسط الإسكندرية

شنت إدارة أشغال الطريق في حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبدالفتاح رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والكتل الخرسانية على الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وتوجهت الحملة إلى شارع عمر لطفي، وشارع اللاجتيه، وشارع الأندلس، وشارع ابن زهير، ثم اتجهت إلي شارع محرم بك وطريق المطار وأمام الداون تاون وأسفل كوبري حسن علام وقنال السويس والرصافة، وتم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وجاري المتابعة ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.