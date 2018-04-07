"إسماعيل" يلتقي "مميش" لبحث تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض اللقاء، مراجعة موقف الاستثمارات في المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء في البنية التحتية أو المناطق الصناعية أو اللوجستية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أهمية عنصر سرعة التنفيذ في المشروعات وصولا لأكبر عدد من المستثمرين.

فيما أوضح الفريق مهاب مميش، أنه يجرى تنويع مصادر الاستثمار بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل التقدم والإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب لحجز مساحات من الأراضي؛ يتم دراسة كل حالة على حدة لضمان النجاح والاستفادة من هذا الاستثمار الضخم.