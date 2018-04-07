تسجيل الدخول

الوطن

"إسماعيل" يلتقي "مميش" لبحث تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ 8 دقيقة
كتب: وائل سعد
"إسماعيل" يلتقي "مميش" لبحث تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض اللقاء، مراجعة موقف الاستثمارات في المنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها سواء في البنية التحتية أو المناطق الصناعية أو اللوجستية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية دور هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على أهمية عنصر سرعة التنفيذ في المشروعات وصولا لأكبر عدد من المستثمرين.

فيما أوضح الفريق مهاب مميش، أنه يجرى تنويع مصادر الاستثمار بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل التقدم والإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب لحجز مساحات من الأراضي؛ يتم دراسة كل حالة على حدة لضمان النجاح والاستفادة من هذا الاستثمار الضخم.

أخبار متعلقة

«الإعمار الأوروبى» يشارك فى تنمية محور قناة السويس

«الإعمار الأوروبى» يشارك فى تنمية محور قناة السويس
هاني عازر: خطة تنمية محور قناة السويس "غير كاملة"

هاني عازر: خطة تنمية محور قناة السويس "غير كاملة"
خالد حنفي يدعو رجال الأعمال للاستثمار في محور قناة السويس ومشروع نيوم

خالد حنفي يدعو رجال الأعمال للاستثمار في محور قناة السويس ومشروع نيوم
مميش: العمل في 178 مشروعا بمنطقة محور قناة السويس

مميش: العمل في 178 مشروعا بمنطقة محور قناة السويس
بث مباشر| السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات محور قناة السويس

بث مباشر| السيسي وبن سلمان يتفقدان مشروعات محور قناة السويس

التعليقات

مخالفات جسيمة تطارد

أحدث الأخبار

وزير النقل: 30.7 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق

وزير النقل: 30.7 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق

ضبط 12 ألف و590 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنصورة

ضبط 12 ألف و590 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنصورة

عاجل| 13 قتيلا في انفجار عبوة ناسفة بريف حلب

عاجل| 13 قتيلا في انفجار عبوة ناسفة بريف حلب

"فودة" يطالب بالإسراع في إجراءات تأمين الوافدين إلى جنوب سيناء

"فودة" يطالب بالإسراع في إجراءات تأمين الوافدين إلى جنوب سيناء

تأجيل محاكمة 41 متهما في "تجارة الأعضاء البشرية" لـ10 أبريل

تأجيل محاكمة 41 متهما في "تجارة الأعضاء البشرية" لـ10 أبريل

اختيارات الوطن

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«ولاء».. معلمة ورحّالة وأم: مفيش مستحيل

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

«مايكل ولانا» يحتفلان بعيد زواجهما فى الكرنك

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

بالفيديو| شقيقة "ضحية الحوت الأزرق": أخويا كان متدين ودخل اللعبة تحدي

الأكثر قراءة

عاجل