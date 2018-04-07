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الوطن

بالصور| "ملكة جمال الفراولة" تغضب محافظ الإسماعيلية

منذ 18 دقيقة
كتب: الوطن
بالصور| "ملكة جمال الفراولة" تغضب محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية في الحفل

بدت علامات الاستياء تظهر على وجه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، عقب دخوله قاعة مسرح مدرسة التكنولوجيا التي شهدت فعاليات احتفالية "ملكة جمال الفراولة" التى تنظم كتقليد سنوي ضمن احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم، نتيجة عدم انتظام العروض، وسوء صوت وفصل سماعات الدي جي بشكل مستمر، وسوء حالته، بجانب عدم نظافة المسرح والقاعة بشكل عام، وتدني مستوى ستائر المسرح الذي كان يضطر العارضين إلى إزاحته باليد.

وأكد مصدر أن محافظ الإسماعيلية أبدى استياءه من تنظيم الاحتفالية ومن سوء المشهد الذي خرجت عليه، معلنًا أن المحافظ أكدت محاسبة جميع المسؤولين عن التنظيم.

وقال عدد من الأهالي، ممن سحبوا أطفالهم من الاحتفالية، إن الأطفال عانوا من كثرة الانتظار داخل كواليس المسرح، مما أدى إلى إرهاقهم، وبالتالي عدم مشاركاتهم في الاحتفالية على المسرح.

وقالت رشا أحمد والدة الطفلة سارة، أن ابنتها تعرضت لحالة ازعاج شديد من سوء التنظيم الذي شهدته الاحتفالية وكثرة انتظار جموع الأطفال، الحاضرين إلى المسرح قبل بدء الاحتفالية بساعتين كاملتين، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من التوتر لدى بعض الأطفال ودخولهم في نوبة بكاء.

وكان من الملاحظ أن الصغيرات المشاركات في مسابقة الفراولة لم يكن لهن أي حضور منذ بداية الاحتفالية، وأن الأمر اقتصر على ظهورهن في المشهد الأخير لصعود المحافظ ومدير الأمن إلى المسرح لالتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد مصدر مطلع أن بعض من قيادات المحافظة وجهت لومًا إلي مدير مدرسة التكنولوجيا، الذي لم يحرص على نظافة المسرح ولا القاعة، موضحًا أنه شوهد أماكن تجمعات قمامة داخل المدرسة قبل وصول المحافظ، ولاحظتها الخدمات الأمنية المنوطة بتأمين المكان، وتم الاستعانة ببعض من طلاب المدرسة للتخلص منها.

ورفض مدير المدرسة على حد قول المصدر، إمداد الحفلة بالـ"دي جي" الخاص بالمدرسة، مما أوقع الاحتفالية في مأذق، واضطروا إلى الاستعانة بـ"دي جي" فوري ليخرج بأداء سيء على المسرح، بجانب عدم وجود مقدم للاحتفالية، حتى خرج الشكل العام لها غير موفق على الإطلاق على عكس الاحتفالات الماضية التي كانت تنظمها المحافظة، وتعد من أحد أهم السمات المميزة لها.

 

 

 

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