ارتفاع نسبة الإشغال السياحي بشرم الشيخ إلى 51% تزامنا مع أعياد الربيع

شهدت مدينة شرم الشيخ، حالة من الرواج السياحي تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، وتدفق إليها السائحين من مختلف جنسيات العالم من مصريين وعرب والأجانب.

وأكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت إقبالاً من السائحين من مختلف جنسيات العالم، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تصدرت المدن السياحية في نسبة الإشغال السياحي، حيث وصلت النسبة بها إلى 51%، بينما بلغت النسبة العامة بالمحافظة 46%.

وأكد المحافظ، أن السياحة العربية هي التي تصدرت المشهد خلال احتفالات أعياد الربيع، وخاصة دول السعودية، ولبنان، والأردن، والعراق، والبحرين، مضيفًا أن جميع الفنادق، والقرى، والمنتجعات السياحية، أعدت برامج ترفيهية وغنائية على أعلى مستوى لجذب السائحين.

وأكد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة طابا، أن المدينة شهدت حالة من الرواج السياحي لم تشهده من قبل، حيث توافد إليها الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى المصريين، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال السياحي بها وصلت إلى 43%.

وقال المهندس علي حماده، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تشهد خلال هذه الفترة إقبالاً كبيرًا من السائحين متعددي الجنسيات من ألمانيا، وأوكرانيا، وروسيا، وإنجلترا، بالإضافة إلى المصريين، وعرب 48، والإسرائيليين، موضحًا أن نسبة إشغال الفنادق والمنتجعات السياحية بلغت 42%.

وفي خليج السويس، قال اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تشهد توافد الآلاف من الزائرين المصريين من مختلف المحافظات الذين حرصوا على قضاء إجازة أعياد الربيع بالمدينة نظرًا لأنها أقرب مدن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأخرى.

وأضاف أن المدينة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال زائري المدينة، حيث أنها تعتمد على السياحة اليومية، وسياحة العطلات، والإجازات الرسمية، وخاصة خلال فصل الصيف.