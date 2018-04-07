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الوطن

عشماوي: تنفيذ مشروعات الرصف والبلاط الانترلوك بإجمالى 90 مليون جنيه

منذ 24 دقيقة
كتب: حسن صالح
عشماوي: تنفيذ مشروعات الرصف والبلاط الانترلوك بإجمالى 90 مليون جنيه

جانب من رصف الطريق

أوضح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بأنه يتابع الأعمال النهائية لرصف طريق "منية السباع" التابع للوحدة المحلية لمدينة بنها بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه يتم سدادها من حساب رد الشىء لأصله، والذي تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث يبلغ طول الطريق 2 كم وعرضه 6 .

ويأتى أعمال رصف هذا الطريق في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه المحافظ مع وزارة الإنتاج الحربي، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وأضاف المحافظ، بأنه لضمان سرعة إنجاز الأعمال بما يضمن أقل تكلفة وأسرع وقت وأكثر دقة، فقد تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى وإدارة المهندسين العسكريين، وبموجب هذه البروتوكولات تم إسناد تنفيذ مشروعات الرصف والبلاط الانترلوك بإجمالى تكلفة 90 مليون جنيه، وذلك للشوارع التي تم الإنتهاء من توصيل المرافق بها.

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