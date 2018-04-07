الهيئة الهندسية" تدعم الشاطئ العام بمدينة الطور بـ10 شاليهات

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قررت دعم الشاطئ العام الجديد الجاري إنشائه بمدينة طور سيناء بعدد 10 شاليهات بتكلفة تتعدي مليون جنيه، وذلك لكي يصبح الشاطئ متنفسا يليق بمواطني المدينة وزوارها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، اليوم، بمدينة الطور حيث تفقد الأعمال الجارية لإنشاء الشاطئ العام، يرافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ بنسبة التنفيذ في الشاطئ العام معلنًا أنه سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

وطالب رئيس المدينة بوضع صناديق القمامة في جميع الأماكن حفاظًا على نظافة الشاطئ.

والتقى المحافظ خلال تفقده للشاطئ بفريق الكشافة البحرية بالمحافظة، المكون من 38 فرقة، كل فرقة تضم 28 عضوًا، حيث نظم الفريق حملة نظافة بمنطقة الشاطئ العام.

وأكد رئيس مدينة الطور أن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من عمليات الانشاء بالشاطئ، والتي تصل تكلفتها إلى 5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيجرى تزويد الشاطئ بكافة الخدمات.