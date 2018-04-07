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الوطن

القرية الفرعونية تحتفل بيوم الصحة العالمي

منذ 16 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
القرية الفرعونية تحتفل بيوم الصحة العالمي

أرشيفية

نظمت القرية الفرعونية احتفالا بمناسبة يوم الصحة العالمي، من خلال التوعية الصحية بكيفية الوقاية الإصابة من فيروس سي، والحفاظ على الصحة العامة، وذلك بتوزيع برشورات هدايا على الزوار.

وقالت راندا الشيخ، مدير العلاقات العامة والإعلام بالقرية، إن القرية تهتم بالجانب الصحي، وذلك من خلال التبرع الذي قدمه رئيس مجلس إدارة القلرية الدكتور عبدالسلام رجب بقيمة إنشاء حجرتين بمستشفى 57357 منذ إنشائها باسم القرية الفرعونية، والدكتور حسن رجب، والده والتبرعات الدائمة للمستشفي.

وقالت دعاء زيدان، مدير الأعمال الخيرية، إن القرية تنظم قوافل طبية في مناطق ساقية مكي، وجزيرة القرصاية مع توزيع الأدوية بالاشتراك مع شركة إيفا فارما، وإجراء تحاليل لفيروس سي لجزيرة القرصاية، وحملات توعية لمرضى السكر، وتقديم مساعدات عينية لدار ضيافة مرضى سرطان الأطفال.

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